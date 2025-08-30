"Актобе" потерпел второе поражение в отборе Лиги чемпионов УЕФА

Футбольный клуб "Актобе" проиграл в матче за третье место в отборочном раунде женской Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского коллектива был датский "Норшелланн". Встреча отборочного раунда Лиги чемпионов завершилась поражением "Актобе" с итоговым счетом 2:4.

Счет был открыт уже на пятой минуте матча, отличились форвард соперниц Сесиль Ларсен. К середине первого тайма футболистки датской команды увеличили преимущество усилиями Флоры Хойджер. К перерыву Карина Жумабайкызы смогла отыграть один мяч.

На старте второго тайма Алина Литвиненко сравняла счет, но соперницы отличились еще дважды. По голу в свой актив записали снова Сесиль Ларсен и Анна Уолтер.

Таким образом, "Актобе" завершил выступление в отборе Лиги чемпионов УЕФА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.