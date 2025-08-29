"Кайрат" в общем этапе Лиги чемпионов: подробности формата и календарь

Футбольный клуб "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА. Алматинцы проведут восемь матчей. NUR.KZ рассказывает подробности о формате турнира и календаре матчей.

Формат турнира

В общем этапе главного клубного чемпионата Европы участвуют 36 клубов, которые не разделены на группы, а играют в едином зачете по "швейцарской системе". Каждая команда проведет восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде) против восьми разных соперников.

После жеребьевки стало известно, что у себя на Центральном стадионе в Алматы "Кайрат" примет испанский "Реал" (Мадрид), бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" (Пирей) и кипрский "Пафос". В гостях подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют против итальянского "Интера" (Милан), английского "Арсенала" (Лондон), португальского "Спортинга" (Лиссабон) и датского "Копенгагена".

Календарь матчей

Согласно официальному календарю:

Тур 1: 16–18 сентября 2025

Тур 2: 30 сентября – 1 октября 2025

Тур 3: 21–22 октября 2025

Тур 4: 4–5 ноября 2025

Тур 5: 25–26 ноября 2025

Тур 6: 9–10 декабря 2025

Тур 7: 20–21 января 2026

Тур 8: 28 января 2026

Матчи проходят преимущественно во вторник и среду, кроме "эксклюзивной" недели (тур 1), когда также возможны игры в четверг.

Расписание общего этапа с конкретными играми будет сформировано 30 августа — по окончании отборочной фазы Лиги Европы и Лиги конференций.

Дальнейшие этапы:

Плей-офф (для 9–24 мест): 17/18 и 24/25 февраля 2026

1/8 финала: 10/11 и 17/18 марта

Четвертьфиналы: 7/8 и 14/15 апреля

Полуфиналы: 28/29 апреля и 5/6 мая

Финал: 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште

Распределение путевок в плей-офф

Для прямого попадания в 1/8 финала Лиги чемпионов необходимо войти в число восьми лучших команд общего этапа. Клубы, занявшие с 9 по 24 места, сыграют стыковые матчи плей-офф. Остальные 12 команд покинут турнир и завершат еврокубковую кампанию.

