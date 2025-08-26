"Кайрат" — "Селтик": прямая трансляция ответного матча Лиги чемпионов

Во вторник, 26 августа, казахстанский "Кайрат" проведет заключительный квалификационный матч в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ рассказывает главное об игре с шотландским "Селтиком".

Во сколько начнется матч?

Ответная игра отборочного раунда плей-офф состоится на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по местному времени. Как сообщили в "Кайрате", все билеты проданы. Полицию Алматы переводят на усиленный режим, а для болельщиков запустят бесплатные автобусы.

Первый матч между командами прошел в Глазго и завершился со счетом 0:0. Таким образом, если в основное и дополнительное время ответной встречи соперники не выявят сильнейшего, потребуется серия пенальти. Победитель по сумме двух матчей продолжит борьбу в общем этапе Лиги чемпионов, проигравший выступит в общем этапе Лиги Европы.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведут телеканалы "Qazsport" и "QSport", также и онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" (на сайте и в приложении).

Сколько титулов у "Кайрата" и "Селтика"?

Обе команды вышли в главный еврокубок благодаря победам в национальных лигах. "Кайрат" в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. "Селтик" в 55-й раз (и четвертый подряд) выиграл национальную лигу — это самый титулованный клуб Шотландии.

В Лиге чемпионов "Кайрат" ранее выступал дважды и не проходил дальше второго квалификационного раунда (2021/22). Таким образом, в нынешнем сезоне алматинская команда уже установила собственный рекорд. В нынешней квалификации "Кайрат" в первом раунде выбил из борьбы словенскую "Олимпию" из Любляны (1:1 — в гостях, 2:0 — дома), а затем прошел финский "КуПС" из Куопио (0:2 — в гостях, 3:0 — дома). На прошлом этапе алматинцы обыграли словацкий "Слован" в серии пенальти (1:0 — дома, 0:1 — в гостях).

"Селтик" с сезона 2011/12 бесперебойно выступает на основных стадиях еврокубков. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команда через общий этап вышла в стыковые матчи, но в борьбе за путевку в 1/8 финала проиграла немецкой "Баварии". В 1967 году глазгианцы стали победителями Лиги чемпионов (тогда турнир назывался Кубком европейских чемпионов). В нынешнем сезоне "Селтик" автоматически вышел в отборочный раунд плей-офф.

Какие результаты у команд?

Чемпионат Казахстана проводится по системе "весна-осень", поэтому сезон в разгаре. "Кайрат" после 20 матчей набрал 43 очка и идет на третьей позиции в турнирной таблице, уступая костанайскому "Тоболу" (44) и "Астане" (43).

Чемпионат Шотландии, напротив, организуется по системе "осень-весна", поэтому он начался недавно. "Селтик" стартовал с трех побед с общим счетом 6:0 и с максимальными девятью очками единолично возглавялет таблицу. В последнем матче в субботу глазгианцы дома разгромили "Ливингстон" со счетом 3:0.

Кто самые дорогие футболисты команд?

Лидер "Кайрата" по трансферной стоимости — 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который на рынке оценивается в 1,8 млн евро.

Самый дорогой футболист "Селтика" — 27-летний вингер сборной Японии Дайзен Маэда. Его трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро.

Общий показатель глазгианской команды — 131,15 млн евро. Состав "Кайрата" суммарно оценивается в 12,45 млн евро.

Почему не сыграет Дастан Сатпаев?

Самый результативный игрок "Кайрата" в нынешнем сезоне пропустит ответный матч с "Селтиком" из-за перебора желтых карточек. По причине травм на поле не выйдут казахстанский вратарь Александр Заруцкий и грузинский полузащитник Гиорги Зария. Также под вопросом участие в игре бразильского форварда Эдмилсона.

У "Селтика" из-за травмы, полученной в первом матче с "Кайратом", выбыл основной канадский защитник Алистер Джонстон.

Кто тренирует "Кайрат"?

Пост главного тренера алматинской команды занимает 46-летний казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. Его коллега и визави из "Селтика" — 52-летний североирландец Брендан Роджерс.

