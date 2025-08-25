jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Бесплатные автобусы пустят в Алматы для болельщиков матча "Кайрат" - "Селтик"

      Опубликовано:

      Центральный стадион Алматы
      Центральный стадион. Фото: акимат Алматы

      26 августа в Алматы для болельщиков матча по футболу между командами "Кайрат" (Алматы) и "Селтик" (Глазго) пустят бесплатные автобусы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

      Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, 26 августа 2025 года в 21:45 на Центральном стадионе города Алматы состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Кайрат" (Алматы) и "Селтик" (Глазго).

      На кону - выход в групповой этап главного клубного турнира Европы. Команда, уступившая в противостоянии, продолжит участие в Лиге Европы.

      Как отмечается, в целях обеспечения безопасности и комфорта болельщиков предусмотрены масштабные организационные меры:

      • будет задействовано более 2000 сотрудников полиции, включая Национальную гвардию;
      • подключение к высокоскоростному интернету, резервное электроснабжение, медицинское дежурство, санитарная инфраструктура и экологические меры.

      Для болельщиков организованы бесплатные автобусные маршруты от ключевых точек города до Центрального стадиона и обратно:

      • мкр. Калкаман (остановка Горбольница №7) - Центральный стадион;
      • мкр. Орбита (пересечение улиц Мустафина - Торайгырова) - Центральный стадион;
      • мкр. Айнабулак (пересечение улиц Макатаева - Павлодарская) - Центральный стадион;
      • остановка "Халык Арена" (направление север) - Центральный стадион;
      • остановка ж/д вокзала Алматы-1 - Центральный стадион;
      • остановка ж/д вокзала Алматы-2 - Центральный стадион;
      • ЦОН Наурызбайского района - Центральный стадион;
      • остановка возле пересечения улиц Момышулы - Монке би.

      Курсирование начнется с 18:00.

      Вход на стадион будет открыт с 18:45.

      Добавим, что в Алматы полиция перешла на усиление перед матчем Лиги чемпионов "Кайрат" - "Селтик". Кроме того, частично будет ограничено движение, в целях недопущения заторов и обеспечения свободного проезда спецтранспорта.

      Напомним, 21 августа футболисты шотландского "Селтика" и казахстанского "Кайрата" не выявили победителя в очном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.

      Ответный матч пройдет 26 августа на Центральном стадионе Алматы. Как ранее сообщили в "Кайрате", все билеты были проданы менее чем за полтора часа.

      Добавим, нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев не сыграет в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА с шотландским "Селтиком". Дело в том, что суммарное количество желтых карточек привело к дисквалификации Сатпаева.

