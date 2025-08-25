Полиция Алматы переведена на усиленный режим перед матчем Лиги чемпионов "Кайрат" - "Селтик"
В Алматы полиция перешла на усиление перед матчем Лиги чемпионов "Кайрат" - "Селтик", кроме того, частично будет ограничено движение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
По данным Департамента полиции Алматы, около 2 тысяч сотрудников будут следить за порядком во время ответного матча по футболу квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Кайрат" (Алматы) и "Селтик" (Глазго).
"Ожидается большое количество болельщиков, в связи с чем предусмотрено усиление нарядов комплексных сил полиции. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка, профилактике правонарушений и регулированию транспортных потоков.
В целях недопущения заторов и обеспечения свободного проезда спецтранспорта возможно частичное ограничение движения автотранспорта в квадрате проспекта Абая - улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева",- рассказали в ДП.
Полиция призвала горожан учитывать эту информацию при планировании маршрутов, соблюдать общественный порядок и следовать указаниям сотрудников полиции.
Напомним, 21 августа футболисты шотландского "Селтика" и казахстанского "Кайрата" не выявили победителя в очном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.
Ответный матч пройдет 26 августа на Центральном стадионе Алматы. Как ранее сообщили в "Кайрате", все билеты были проданы менее чем за полтора часа.
Добавим, нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев не сыграет в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА с шотландским "Селтиком". Дело в том, что суммарное количество желтых карточек привело к дисквалификации Сатпаева.
