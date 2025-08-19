Все билеты на матч "Кайрата" и "Селтика" в Алматы продали менее чем за полтора часа

Билеты на матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 между казахстанским "Кайратом" и шотландским "Селтиком" проданы в полном объеме, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление алматинского клуба.

Команды соперничают в рамках отборочного раунда плей-офф главного еврокубка. Первая встреча двухматчевого противостояния пройдет в Глазго в среду, 20 августа.

Ответная игра запланирована на вторник, 26 августа. Она пройдет на Центральном стадионе Алматы.

За неделю до матча билеты поступили в открытую продажу. В тот же день их реализовали в полном объеме.

"К данному матчу был зафиксирован рекордный интерес — поступило свыше 100 000 заявок на билеты. В результате весь доступный пул билетов был полностью реализован менее чем за полтора часа", — заявили в "Кайрате".

В клубе добавили, что убедительно просят всех зрителей прибыть на стадион за 2-3 часа до начала матча. Вход на арену будет осуществляться с трех гейтов — со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова.

Напомним, ранее "Кайрат" никогда не доходил до столь высокой стадии Лиги чемпионов. В случае победы над "Селтиком" алматинцы выступят на общем этапе главного еврокубка, при поражении — на общем этапе Лиги Европы.

