"Кайрат" сыграл вничью с "Селтиком" в гостевом матче Лиги чемпионов

Футболисты шотландского "Селтика" и казахстанского "Кайрата" не выявили победителя в очном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды соперничают в рамках плей-офф — последнего квалификационного раунда главного еврокубка.
Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на стадионе "Селтик Парк" в Глазго и завершилась без забитых мячей. Итоговый счет — 0:0.
По ходу второго тайма травму получил вратарь гостей и сборной Казахстана Александр Заруцкий. Ему оказали медицинскую помощь, после чего на 75-й минуте заменили.
На поле вышел Темирлан Анарбеков, который в концовке также получил повреждение. Футболист соперника при стыке в штрафной площади нанес ему рассечение на голове. Когда кровь была остановлена, казахстанский вратарь смог продолжить игру.
За время встречи обе команды нанесли по восемь ударов. Футболисты "Селтика" дважды попали в створ ворот, "Кайрата" — ни разу. По количеству атак хозяева кратно превзошли гостей — 86 против 15.
Ответный матч пройдет 26 августа на Центральном стадионе Алматы. Как ранее сообщили в "Кайрате", все билеты были проданы менее чем за полтора часа.
Победитель этого противостояния выступит на общем этапе Лиги чемпионов, проигравший станет участником общего этапа Лиги Европы — второго по значимости еврокубка.
Другие результаты раунда плей-офф в квалификации ЛЧ:
- "Рейнджерс" (Шотландия) — "Брюгге" (Бельгия). 1:3
- "Црвена Звезда" (Сербия) — "Пафос" (Кипр). 1:2
- "Ференцварош" (Венгрия) — "Карабах" (Азербайджан). 1:3
- "Фенербахче" (Турция) — "Бенфика" (Португалия). 0:0
- "Буде-Глимт" (Норвегия) — "Штурм" (Австрия). 5:0
- "Базель" (Швейцария) — "Копенгаген" (Дания). 1:1
