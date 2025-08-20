Дастан Сатпаев получил дисквалификацию на ответный матч "Кайрата" и "Селтика" в Лиге чемпионов

Нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев не сыграет в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА с шотландским "Селтиком", передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча двухматчевого противостояния между командами прошла в Глазго и завершилась нулевой ничьей.

На 11-й компенсированной ко второму тайму минуте Сатпаев с близкого расстояния заблокировал передачу соперника со штрафного. За это действие главный арбитр показал 17-летнему форварду желтую карточку. Через несколько секунд прозвучал финальный свисток.

Нападающий сборной Казахстана получил предупреждение в третьем подряд матче. Суммарное количество желтых карточек привело к дисквалификации Сатпаева на следующую встречу. Таким образом, он не поможет "Кайрату" в ответном матче с "Селтиком".

Напомним, команды встретятся на Центральном стадионе Алматы 26 августа. Победитель выступит на общем этапе Лиги чемпионов, проигравший получит путевку в общий этапа Лиги Европы — второго по значимости еврокубка.

На момент публикации из-за травм под вопросом участие в ответном матче с "Селтиком" казахстанского вратаря Александра Заруцкого, португальского защитника Луиша Маты и грузинского хавбека Гиорги Зарии.

