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Дело о хищениях в Федерации футбола: о статусе Адлета Барменкулова высказались в АФМ

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Экс-глава КФФ Адлет Барменкулов
Экс-глава КФФ Адлет Барменкулов: Пресс-служба КФФ

Зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов кулуарах сената прокомментировал дело о хищениях в Федерации футбола Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили у представителя АФМ уточнить информацию о том, какой статус у Адлета Барменкулова в рамках дела по хищениям в Федерации футбола Казахстана.

"Барменкулова мы подозреваемым не признавали, квалификация ему не предъявлена", - заявил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.

Напомним, ранее в начале марта в Агентстве по финансовому мониторингу заявили о начатом расследовании в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола.

Позже и Генпрокуратура заявила о выявленных нарушениях в казахстанском футболе, допущенных при прежнем руководстве федерации футбола.

Также напомним, что в конце прошлого - начале текущего года в КФФ произошли кадровые перестановки. В ноябре Адлет Барменкулов объявил об уходе с поста президента Федерации футбола, который он занимал с 2022 года.

Позже Казахстанская федерация футбола опубликовала официальное заявление об уходе Адлета Барменкулова с поста президента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2232752-delo-o-hishcheniyah-v-federacii-futbola-o-statuse-adleta-barmenkulova-vyskazalis-v-afm/