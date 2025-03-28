Марадона перед смертью мучался 12 часов, заявил судмедэксперт

В Аргентине продолжается суд над медиками, которых обвиняют в гибели легендарного футболиста Диего Марадоны. На процессе выступил судмедэксперт, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Процесс освещает аргентинское СМИ La Nacion. РБК приводит перевод материала издания.

Так, судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли, выступая в суде, заявил, что смерть футболиста не была внезапным и непредвиденным событием, он нуждался в госпитализации, а его состояние следовало проверять каждые четыре часа.

По словам Кассинелли, Марадона перед смертью мог находиться в агонии до 12 часов. Во время вскрытия было установлено, что его сердце весило 503 грамма, то есть в два раза больше нормы, а во внутренних органах скопилось 4,5 л жидкости.

"Такое количество воды не образуется за один, два или три дня", — заявил Кассинелли, отметив, что симптомы должен был заметить любой врач.