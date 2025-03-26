Дело о смерти Марадоны: задержан бывший охранник футболиста

В Аргентине продолжается судебный процесс по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Стало известно, что задержан охранник футболиста, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

Как пишет издание, ссылаясь на аргентинский телеканал TN, бывшего охранника спортсмена задержали во вторник, 25 марта. Его подозревают в даче ложных показаний.

Уточняется, что речь идет о Хулио Кориа, который был в доме футболиста в момент его смерти и помогал делать искусственное дыхание.

Кориа уверял ранее, что не имел близких контактов с обвиняемыми по делу медиками и не говорил с ними по телефону. Однако следствие доказало обратное, пишет издание.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов мира. По итогам голосования на официальном сайте ФИФА он признан лучшим футболистом XX века.

Напомним, главными подсудимыми по делу проходят семь из восьми медицинских работников, заботившихся о Марадоне в последние дни его жизни. Из обвиняют в непредумышленном убийстве и преступной халатности, повлекшей его смерть.

Как ранее сообщала Русская служба BBC, еще в 2021 году комиссия из 20 экспертов, проверявшая обстоятельства смерти Марадоны, признала действия группы медиков "неуместными, неадекватными и безответственными".

Эксперты пришли к заключению (и на это указал суд), что у легендарного футболиста "шансы на выживание были бы выше", если бы его лечили надлежащим образом в соответствующем медицинском заведении.

Подсудимым грозит от восьми до 25 лет тюрьмы, если их признают виновными в непредумышленном убийстве, совершенном с осознанием того, что их действия могут привести к смерти человека.

Ранее в суде выступили полицейские, прибывшие первыми на вызов о смерти Марадоны. Они рассказали, что их шокировало тело футболиста.

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