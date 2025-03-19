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"Еще немного — и он бы взорвался": полицейские рассказали об удивлении при виде тела Марадоны

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Диего Марадона
Диего Марадона. Фото: Gustavo Muñoz/Getty Images

В Аргентине проходят судебные слушания по делу о гибели легендарного футболиста Диего Марадоны. На заседании выступили полицейские, прибывшие на вызов о смерти футболиста.

На заседании суда побывали корреспонденты аргентинского телеканала TN. Перевод их репортажа приводит РБК.

Полицейские, которые первыми прибыли в дом, где скончался Диего Марадона, рассказали об удивлении, испытанном при виде тела аргентинского футболиста. Так, сотрудник полиции Лукас Фариас отметил, "что, зайдя в комнату, увидел огромную фигуру, и что был очень удивлен, когда понял, что это было тело звезды".

"Его (Марадоны — прим. ред.) живот был сильно вздут, еще немного — и он бы взорвался. На нем были спортивные штаны и черная футболка. Я не думал, что когда-нибудь столкнусь с такой картиной", — добавил полицейский.

Как уточняет "РИА Спорт", на эту деталь указал и другой свидетель Лукас Борхе. Он сообщил, что тело Марадоны увезли из дома лишь через четыре часа.

А адвокат дочерей Марадоны Фернандо Бурландо рассказал телеканалу, что дом, где проходил восстановление после операции Марадона, не был предназначен для содержания в нем больного пациента, который плохо передвигался. Все спальни были на втором этаже, поэтому медики решили соорудить для него комнату на первом этаже, а также туалет.

По словам адвоката, присматривавшие за Марадоной медики спали на втором этаже, а потому не могли, например, слышать, если он на что-то жаловался. Кроме того, в доме царил беспорядок, все было в грязи.

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Напомним, главными подсудимыми по делу проходят семь из восьми медицинских работников, заботившихся о Марадоне в последние дни его жизни. Из обвиняют в непредумышленном убийстве и преступной халатности, повлекшей его смерть.

Как ранее сообщала Русская служба BBC, еще в 2021 году комиссия из 20 экспертов, проверявшая обстоятельства смерти Марадоны, признала действия группы медиков "неуместными, неадекватными и безответственными".

Эксперты пришли к заключению (и на это указал суд), что у легендарного футболиста "шансы на выживание были бы выше", если бы его лечили надлежащим образом в соответствующем медицинском заведении.

Подсудимым грозит от восьми до 25 лет тюрьмы, если их признают виновными в непредумышленном убийстве, совершенном с осознанием того, что их действия могут привести к смерти человека.

Добавим, Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов мира. По итогам голосования на официальном сайте ФИФА он признан лучшим футболистом XX века.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2229228-eshche-nemnogo-i-on-by-vzorvalsya-policeyskie-rasskazali-ob-udivlenii-pri-vide-tela-maradony/