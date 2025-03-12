Врачей, лечивших Марадону перед смертью, будут судить. Им грозит до 25 лет тюрьмы

Семь из восьми медицинских работников, заботившихся о легенде аргентинского футбола Диего Марадоне в последние дни его жизни, предстанут во вторник перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве и преступной халатности, повлекшей его смерть.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Незадолго до этого он перенес операцию по удалению тромба в головном мозге. Известно также, что он проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимости.

Прокуратура страны начала следственные действия в отношении врачей и медсестер вскоре после смерти футболиста. Еще в 2021 году комиссия из 20 экспертов, проверявшая обстоятельства смерти Марадоны, признала действия группы медиков «неуместными, неадекватными и безответственными». Эксперты пришли к заключению (и на это указал суд), что у легендарного футболиста "шансы на выживание были бы выше», если бы его лечили надлежащим образом в соответствующем медицинском заведении (Марадона умер дома — Би-би-си).

Среди тех, против кого выдвинуты обвинения, — нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке (он же его личный доктор), психиатр и медсестры. Все они отрицают свою вину в смерти футболиста.

Подсудимым грозит от восьми до 25 лет тюрьмы, если их признают виновными в непредумышленном убийстве, совершенном с осознанием того, что их действия могут привести к смерти человека.

Диего Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола. По итогам голосования на официальном сайте ФИФА он признан лучшим футболистом XX века.

На чемпионате мира 1986 года он был капитаном сборной Аргентины, и именно тогда, в четвертьфинале против сборной Англии, он забил рукой свой печально знаменитый гол, о котором он сам потом сказал, что это была «рука Бога».

Во второй половине своей карьеры Марадона страдал кокаиновой зависимостью и в 1991 году был дисквалифицирован на 15 месяцев после положительного теста на этот наркотик.

Смерть Марадоны погрузила Аргентину в траур в разгар пандемии COVID-19.

Десятки тысяч выстроились в очередь, чтобы проститься с бывшим нападающим «Бока Хуниорс» и «Наполи», когда гроб с его телом был выставлен в президентском дворце.

Более сотни свидетелей, включая членов семьи Марадоны и врачей, лечивших его на протяжении многих лет, выступят в суде в пригороде Буэнос-Айреса Сан-Исидро.

Ожидается, что слушания продлятся до июля.

«Не заслуживал такой смерти»

Марадона был найден мертвым в постели в арендованном доме в элитном районе Буэнос-Айреса, куда его привезли после выписки из больницы. Это произошло спустя две недели после операции.

Было установлено, что футболист умер от сердечного приступа.

Ночная медсестра заявила, что видела «тревожные признаки», но получила приказ не будить Марадону.

Дневная медсестра, которая нашла Марадону мертвым, попросила, чтобы ее дело рассматривалось присяжными отдельно.

Прокуроры обвинили группу медиков в том, что те настаивали на предоставлении Марадоне домашнего ухода, который не соответствовал необходимым требованиям — например, там не было дефибриллятора и постоянного присутствия медиков, специализирующихся на лечении алкоголизма и наркомании.

Обвинение утверждает, что футболист был брошен на произвол судьбы в течение «длительного, мучительного периода» — вплоть до своей смерти.

По словам адвоката сына Марадоны Дигито Марио Бодри, семья Марадоны утверждает, что утечка аудио- и текстовых сообщений свидетельствует о том, что здоровью звезды угрожала непосредственная опасность.

По его словам, сообщения показывают, что стратегия медицинской команды заключалась в том, чтобы дочери Диего не вмешивались, «потому что если бы они это сделали, то [врачи] потеряли бы свои деньги».

Адвокат психиатра Агустины Косачовой Вадим Мищанчук заявил, что очень оптимистично смотрит на возможность оправдательного приговора. Он утверждает, что его клиентка отвечала за психическое, а не физическое здоровье Марадоны.

В районе Ла-Патернал в Буэнос-Айресе, где футболист по прозвищу Золотой мальчик раскрыл свой талант, выступая за «Архентинос Хуниорс» в 1970-х годах, в преддверии судебного процесса на стенах появились граффити с призывом «Правосудие для Диего!».

«Все общество должно знать… что произошло на самом деле, кто его бросил… и кто бы ни был виновен, он должен поплатиться», — заявила агентству AFP пенсионерка Хильда Перейра.

Марадона «не заслуживал того, чтобы умереть так, как он умер, в одиночестве», — добавила она.