"Можем навредить": в сборной Казахстана оценили перспективы 16-летнего Сатпаева, которого ждет "Челси"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев на пресс-конференции высказался о перспективах Дастана Сатпаева, передает корреспондент NUR.KZ.

16-летний нападающий играет в системе алматинского "Кайрата". В декабре он был на просмотре в лондонском "Челси". В январе появилась информация, что английский клуб принял решение совершить трансфер Сатпаева. Однако полноценная сделка и заключение контракта возможны только при достижении футболистом совершеннолетия.

Алиев высказался о возможном приглашении Сатпаева во взрослую сборную Казахстана.

"Не знаю, сколько здесь будет людей, которые проголосуют за то, чтобы нашего 16-летнего мальчика вызвать в ряды национальной сборной. Нужно понимать, что одно дело — физические качества, другое — психология. Сегодня, увидев в раздевалке больших по казахстанским меркам футболистов, чемпионов, он может психологически забиться в угол.

Думаю, что вызывать можно, чтобы атмосферу почувствовал. Но нам нужно понять его умения, попробовать его на международной арене — наверное, через молодежные сборные. Мы все видим, что он не боится, не тушуется в игре. Чем-то напоминает молодого [Максима] Самородова — с апгрейдом. Но думаю, что для него это будет волнительно, и мы можем за счет возможной психологической травмы навредить его карьере. Это очень тонкий момент", — заявил Алиев.

Казахстанский тренер добавил, что считает потенциал Сатпаева более высоким, чем у узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова, который в январе перешел в "Манчестер Сити" и уже дебютировал за английский гранд.

"Посмотрите, какая генетика [у Сатпаева]. Это же атлет, которого можно развивать и давать ему все то, что нужно для европейского стандарта", — отметил Алиев.

Специалист также поставил в пример профессиональный подход 16-летнего футболиста.

"Если бы у нас сегодня было десять или пять условных Дастанов Сатпаевых, можно было бы говорить, что можем работать в атакующем [стиле]. Такая звездочка... Благо, парень появился у нас и следит за собой. Знаю и интересовался, как он живет. Один из немногих людей, которые профессионально подходят в 16 лет. Нам всем было по 16 лет — поверьте, не каждый поднимет руку и скажет, что в этом возрасте жил профессионально. А этот парень — наша звездочка", — заключил Алиев.

Напомним, новый тренер сборной Казахстана также высказался о своей зарплате и Станиславе Черчесове — прошлом рулевом национальной команды.

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