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"Манчестер Сити" объявил о переходе узбекистанского футболиста Абдукодира Хусанова

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Узбекистанский футболист Абдукодир Хусанов
Абдукодир Хусанов. Фото: Пресс-служба ФК "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" на официальном сайте объявил о переходе футболиста сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова из французского "Ланса", передает NUR.KZ.

Игроку 20 лет, он выступает на позиции центрального защитника. Контракт с "Манчестер Сити" подписан на 4,5 сезона и действует до лета 2029 года.

Официально сумма сделки не разглашается. По информации портала Transfermarkt, "Ланс" получил за Хусанова 40 млн евро. Некоторые СМИ сообщали о сумме в 50 млн евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 млн евро.

Новичок будет выступать за "Манчестер Сити" под 45-м номером. Он заявил, что гордится переходом в английскую команду, а также выразил радость от возможности работать с Хосепом Гвардиолой — главным тренером "горожан".

Хусанов воспитывался в академии узбекистанского "Бунедкора" (Ташкент). Профессиональную карьеру начал в 2022 году в составе белорусского клуба "Энергетик-БГУ" (Минск). В 2023-м перешел во французский "Ланс", где и провел первую часть нынешнего сезона.

В составе взрослой сборной Узбекистана Хусанов отыграл 18 матчей. Также он принимал участие в Олимпиаде-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2213444-manchester-siti-obyavil-o-perehode-uzbekistanskogo-futbolista-abdukodira-husanova/

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