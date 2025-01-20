"Манчестер Сити" объявил о переходе узбекистанского футболиста Абдукодира Хусанова

Английский "Манчестер Сити" на официальном сайте объявил о переходе футболиста сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова из французского "Ланса", передает NUR.KZ.

Игроку 20 лет, он выступает на позиции центрального защитника. Контракт с "Манчестер Сити" подписан на 4,5 сезона и действует до лета 2029 года.

Официально сумма сделки не разглашается. По информации портала Transfermarkt, "Ланс" получил за Хусанова 40 млн евро. Некоторые СМИ сообщали о сумме в 50 млн евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 млн евро.

Новичок будет выступать за "Манчестер Сити" под 45-м номером. Он заявил, что гордится переходом в английскую команду, а также выразил радость от возможности работать с Хосепом Гвардиолой — главным тренером "горожан".

Хусанов воспитывался в академии узбекистанского "Бунедкора" (Ташкент). Профессиональную карьеру начал в 2022 году в составе белорусского клуба "Энергетик-БГУ" (Минск). В 2023-м перешел во французский "Ланс", где и провел первую часть нынешнего сезона.

В составе взрослой сборной Узбекистана Хусанов отыграл 18 матчей. Также он принимал участие в Олимпиаде-2024.

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