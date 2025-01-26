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Голевая ошибка узбекистанского дебютанта не помешала "Манчестер Сити" обыграть "Челси"

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Узбекистанский футболист Абдукодир Хусанов
Абдукодир Хусанов. Фото: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Футболисты "Манчестер Сити" одержали волевую домашнюю победу над лондонским "Челси" в матче 23-го тура чемпионата Англии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на стадионе "Этихад". Хозяева выиграли со счетом 3:1.

При этом первыми вперед вышли гости. Английский форвард Нони Мадуэке забил быстрый гол (3 минута) после неудачного паса вратарю от узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова, для которого матч стал дебютным в составе "Манчестер Сити".

Хозяева отыгрались благодаря мячу хорватского защитника Йошко Гвардиола (42). После перерыва норвежский форвард Эрлинг Холанд (68) воспользовался ошибкой испанского вратаря "Челси" Роберта Санчеса и вывел свою команду вперед. Окончательный счет установил английский полузащитник Фил Фоден (87).

Победа позволила "Манчестер Сити" набрать 41 очко и подняться с седьмой на четвертую позицию, опередив "Ньюкасл", "Челси" и "Борнмут". Лондонцы же с 40 баллами теперь идут на шестом месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2215157-golevaya-oshibka-uzbekistanskogo-debyutanta-ne-pomeshala-manchester-siti-obygrat-chelsi/

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