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Новый тренер сборной Казахстана высказался о своей зарплате и Черчесове

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Али Алиев
Али Алиев: КФФ

Али Алиев, который в настоящий момент исполняет обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу в ходе пресс-конференции высказался о своей зарплате, передает NUR.KZ.

Журналисты спросили тренера о том, какую зарплату он будет получать на новом посту, и сильно ли она отличается от заработка экс-главного тренера Станислава Черчесова.

"Что касается финансовой составляющей - мне выпала честь представлять страну, и я ни о каких суммах не разговаривал. Какую сумму поставят, за такую и будем работать", - заявил он.

Алиев не стал комментировать заработную плату Станислава Черчесова, заявив, что не в курсе, сколько тот зарабатывал.

Также он высказался о работе бывшего тренера.

"Я его поддерживал всегда как коллега, поддерживал его стилистику, методику и дисциплину, которую он прививал команде", - заявил Алиев.

По его словам, оценку работы в сборной все же должны дать болельщики.

Ранее российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Трудовое соглашение с 61-летним российским специалистом расторгнуто по обоюдному решению сторон. Как уточнили в КФФ сборную Казахстана покинет и весь тренерский штаб, работавший с Черчесовым.

Черчесов возглавил национальную команду в июне 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана дебютировала во втором по силе дивизионе Лиги наций. Команда потерпела пять поражений при одной ничьей, не забила ни одного гола и опустилась в третий дивизион.

Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана назначен отечественный специалист Али Алиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2218448-novyy-trener-sbornoy-kazahstana-vyskazalsya-o-svoey-zarplate-i-cherchesove/