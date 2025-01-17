Стали известны подробности перехода казахстанского футболиста в лондонский "Челси"

Стало известно, что нападающий алматинского "Кайрата" и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев уже в ближайшее время продолжит карьеру в лондонском "Челси", передает Meta-ratings.kz.

Появилась информация о том, что лондонский "Челси" принял окончательное решение по переходу представителя юношеской сборной Казахстана Дастана Сатпаева. Между алматинским и лондонским клубами в ближайшее время будет оформлен трансфер.

Ожидается, что переход будет осуществлен на следующей неделе. Детали трансфера на данный момент неизвестны, поскольку Дастан Сатпаев младше 18-ти лет, что накладывает дополнительные обязательства на стороны в процессе сделки.

Напомним, футболист сборной Казахстана U-19 Дастан Сатпаев в декабре отправился на просмотр в лондонский "Челси".

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