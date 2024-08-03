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Сборная Франции по футболу победила Аргентину и вышла в полуфинал домашней Олимпиады

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Игроки олимпийской сборной Франции по футболу
Игроки олимпийской сборной Франции по футболу: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сборная Франции по футболу минимально обыграла Аргентину и стала последним полуфиналистом летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Бордо". Французы одержали победу с минимальным разрывом в счете 1:0.

Единственный гол в матче был забит уже на пятой минуте. Ворота «бело-голубых» поразил 27-летний нападающий "Астон Виллы" Жан-Филипп Матета. На 84-й минуте второй мяч забил полузащитник "Баварии" Майкл Олисе, однако рефери отменил повторное взятие ворот.

После просмотра VAR главный арбитр встречи узбекистанец Ильгиз Танташев увидел фол со стороны игрока французской сборной перед голом.

На пути к финалу "трехцветные" встретятся с командой Египта. Встреча состоится в полночь с 5 на 6 августа.

В другой полуфинальной паре сборная Марокко, обыгравшая США со счетом 4:0, встретится с Испанией (прошли японцев со счетом 3:0). Матч Марокко – Испания состоится 5 августа в 21:00.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2143986-sbornaya-francii-po-futbolu-pobedila-argentinu-i-vyshla-v-polufinal-domashney-olimpiady/

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