Сборная Франции по футболу победила Аргентину и вышла в полуфинал домашней Олимпиады

Сборная Франции по футболу минимально обыграла Аргентину и стала последним полуфиналистом летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Бордо". Французы одержали победу с минимальным разрывом в счете 1:0.

Единственный гол в матче был забит уже на пятой минуте. Ворота «бело-голубых» поразил 27-летний нападающий "Астон Виллы" Жан-Филипп Матета. На 84-й минуте второй мяч забил полузащитник "Баварии" Майкл Олисе, однако рефери отменил повторное взятие ворот.

После просмотра VAR главный арбитр встречи узбекистанец Ильгиз Танташев увидел фол со стороны игрока французской сборной перед голом.

На пути к финалу "трехцветные" встретятся с командой Египта. Встреча состоится в полночь с 5 на 6 августа.

В другой полуфинальной паре сборная Марокко, обыгравшая США со счетом 4:0, встретится с Испанией (прошли японцев со счетом 3:0). Матч Марокко – Испания состоится 5 августа в 21:00.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.