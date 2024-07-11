Президент КФФ: Черчесову не нужно знать казахский язык

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что тренеру национальной сборной Станиславу Черчесову не нужно знать казахский язык, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне. На пресс-конференции в новой должности Черчесов выразил недоумение, когда ему адресовали вопрос на казахском языке. Вскоре после этого Барменкулов заявил, что спор был улажен. Сам тренер начал изучать казахский язык.

"Станиславу Черчесову не нужно знать казахский язык, главное — понимать наш менталитет, традиции и культуру. Он должен уметь кратко изъясниться и поприветствовать на нашем языке — ему важно это понимать. От Черчесова только и требуется — уважать наш язык и традиции, а он, в свою очередь, дает все свои знания для казахстанского футбола.

Никаких вопросов по изучению Черчесовым казахского нет, и наши журналисты это приняли. Считаю, в этой истории нет ни правых, ни виноватых. У Станислава Саламовича свой специфический характер, и это все прекрасно понимают. У нас есть выражение: "Любая неприязнь всегда решается большим застольем". Мы, казахи, отдаем дань уважения каждому", — сказал Барменкулов.

Ранее стало известно, что Черчесов посетил тренировку санкт-петербургского "Зенита" и провел беседу с защитником сборной Казахстана Нуралы Алипом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.