Станислав Черчесов записался на курсы казахского языка

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов записался на курсы по изучению казахского языка, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Во время недавней пресс-конференции новому наставнику команды был задан вопрос на казахском языке, на что Черчесов задал встречный вопрос: "По-осетински можно отвечать?"

В пятницу в Telegram-канале КФФ появился пост о том, что тренер посетил свой первый урок казахского языка. Сообщается, что языковой курс российскому специалисту преподает автор пособия "Ситуативный казахский" Канат Тасибеков.

По заявлению Тасибекова, Черчесов освоит базовую основу казахского языка уже к концу этого года.

В КФФ отметили, что помимо курсов по обучению казахскому языку, со стороны федерации также работает комитет по развитию казахского языка.

Ранее 60-летний экс-главный тренер сборной России заявлял, что понимает казахский язык, и отказывался от услуги переводчика.

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