Черчесов посетил тренировку "Зенита" для разговора с Алипом, известны подробности

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетил тренировку футбольного клуба "Зенит", где выступает защитник национальной команды Нуралы Алип, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Сообщается, что наставник команды в воскресенье посетил тренировку "Зенита" на базе в Удельном парке для разговора с Нуралы Алипом.

"Мне надо информацию собирать, поговорить с ним (Алипом). Потому что игрок, который влияет на команду, должен понимать, к чему нам готовиться. Понятно, что у главного тренера сборной иногда представительская функция, но с приближением игр мне надо максимально собирать информацию про каждого футболиста. Те, кто были, понятно, они есть, но всегда можно что‑то подобрать новое", — сказал Черчесов.

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне текущего года, команда еще не провела ни одной игры под руководством нового коуча.

Первый официальный матч под началом Черчесова казахстанские футболисты проведут 6 сентября в рамках Лиги наций против Норвегии.

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