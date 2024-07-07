Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Черчесов посетил тренировку "Зенита" для разговора с Алипом, известны подробности

Опубликовано:

Российский футбольный тренер Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Seb Daly/Sportsfile via Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетил тренировку футбольного клуба "Зенит", где выступает защитник национальной команды Нуралы Алип, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Сообщается, что наставник команды в воскресенье посетил тренировку "Зенита" на базе в Удельном парке для разговора с Нуралы Алипом.

"Мне надо информацию собирать, поговорить с ним (Алипом). Потому что игрок, который влияет на команду, должен понимать, к чему нам готовиться. Понятно, что у главного тренера сборной иногда представительская функция, но с приближением игр мне надо максимально собирать информацию про каждого футболиста. Те, кто были, понятно, они есть, но всегда можно что‑то подобрать новое", — сказал Черчесов.

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне текущего года, команда еще не провела ни одной игры под руководством нового коуча.

Первый официальный матч под началом Черчесова казахстанские футболисты проведут 6 сентября в рамках Лиги наций против Норвегии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130360-cherchesov-posetil-trenirovku-zenita-dlya-razgovora-s-alipom-izvestny-podrobnosti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie