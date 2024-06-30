"Казахское гостеприимство намного выше": глава КФФ – о перепалке Черчесова с журналистом на пресс-конференции

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался об инциденте с участием главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Напомним, на недавней пресс-конференции журналист Нурсултан Курман задал Черчесову вопрос на казахском языке, на что российский специалист ответил встречным вопросом: "По-осетински можно тебе отвечать?"

После данного инцидента в пресс-службе КФФ сообщили, что 60-летний наставник сборной записался на курсы по изучению казахского языка.

"Все закончилось хорошо. Казахское гостеприимство намного выше всяких перепутий. Всегда бывают такие моменты, что не так сказал или не так понял. У обеих сторон этого спора все нормально. Пошумели, поспорили и сошлись на том, что гостеприимство — есть гостеприимство. Все уважают вопросы и ответы друг друга.

На случай таких ситуаций есть переводчик, поэтому на пресс-конференции все могут задавать вопросы как на казахском, так и на русском. Русский язык в Казахстане является вторым государственным. Это нормальный процесс, и все понимают, что возможны споры. Вы же прекрасно знаете вашего, а уже и нашего Станислава Саламовича. Черчесов может остро отреагировать, но всегда это делает справедливо. Все поняли смысл российского специалиста, и все было сделано для того, чтобы данная история хорошо закончилась", — сказал Барменкулов.

Станислав Черчесов официально приступил к своей работе с 11 июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.