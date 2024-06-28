"Я искренне рад находиться в Казахстане": Станислав Черчесов показал, как изучает казахский язык

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на своей странице в Instagram поделился видео со своего первого урока по изучению казахского языка, передает NUR.KZ.

Напомним, ранее в Казахстанской Федерации футбола сделали заявление, что предоставили специалисту курс по изучению языка у автора пособия "Ситуативный казахский" Каната Тасибекова.

"Армысыздар!

Достар, я искренне рад находиться в Казахстане, в этой прекрасной и гостеприимной стране. Впереди у нас много работы, и я прошу вас отнестись с пониманием и поддержать нас в этом нелегком пути. Только объединив усилия, мы сможем достичь высоких результатов.

С сегодняшнего дня я начал изучение казахского языка, который играет важную роль в нашем общении и понимании. Сегодня я провел первый урок. Уверен, что это поможет мне быстрее освоиться здесь и лучше понимать культуру и традиции вашей страны.

Рақмет!", - гласит подпись к публикации.

60-летний российский специалист возглавил казахстанскую сборную в начале июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.