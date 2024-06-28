"Я искренне рад находиться в Казахстане": Станислав Черчесов показал, как изучает казахский язык

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на своей странице в Instagram поделился видео со своего первого урока по изучению казахского языка, передает NUR.KZ.
Напомним, ранее в Казахстанской Федерации футбола сделали заявление, что предоставили специалисту курс по изучению языка у автора пособия "Ситуативный казахский" Каната Тасибекова.
"Армысыздар!
Достар, я искренне рад находиться в Казахстане, в этой прекрасной и гостеприимной стране. Впереди у нас много работы, и я прошу вас отнестись с пониманием и поддержать нас в этом нелегком пути. Только объединив усилия, мы сможем достичь высоких результатов.
С сегодняшнего дня я начал изучение казахского языка, который играет важную роль в нашем общении и понимании. Сегодня я провел первый урок. Уверен, что это поможет мне быстрее освоиться здесь и лучше понимать культуру и традиции вашей страны.
Рақмет!", - гласит подпись к публикации.
60-летний российский специалист возглавил казахстанскую сборную в начале июня.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2125935-ya-iskrenne-rad-nahoditsya-v-kazahstane-stanislav-cherchesov-pokazal-kak-izuchaet-kazahskiy-yazyk/