Главный тренер сборной Казахстана по футболу ответил на слухи о своем уходе в российский клуб

Действующий главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев отреагировал на информацию о возможном назначении в грозненский "Ахмат", передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт День За Днем".

Ранее в СМИ появились данные, что специалист возглавит команду из столицы Чечни. На данный момент "Ахмат" выступает в Российской премьер-лиге — высшем футбольном дивизионе страны.

"«Ахмат»? Пока без комментариев. Скоро все сами узнаете", — сказал Адиев.

Российский специалист возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года. После непопадания команды на Евро-2024 он заявил, что готов покинуть свой пост.

Позднее появилась информация, что в услугах Адиева заинтересованы сборная Азербайджана и шымкентский "Ордабасы" — действующий чемпион Казахстанской премьер-лиги, из которого может уйти нынешний главный тренер Александр Седнев.

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