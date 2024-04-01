Стало известно, какую сборную потенциально может возглавить Магомед Адиев

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев попал в шорт-лист кандидатов на пост наставника сборной Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.
Сообщается, что в компании с Адиевым на эту вакансию также рассматриваются бывший главный тренер алматинского "Кайрата" Курбан Бердыев и экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.
Еще одним кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана является Шенол Гюнеш, он возглавлял турецкий ФК "Бешикташ", в составе которого играет лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.
В источники добавили, что зарплата нового коуча будет составлять 1,5 миллиона евро за сезон.
Отметим, 46-летний Адиев является действующим наставником казахстанской команды, однако на пресс-конференциях после двух поражений подряд и потери шансов для выхода на Евро-2024 он высказался о своей потенциальной отставке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2077124-stalo-izvestno-kakuyu-sbornuyu-potentsialno-mozhet-vozglavit-magomed-adiev/