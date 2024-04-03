Главный тренер сборной Казахстана может возглавить российский клуб, сообщают СМИ

Действующий главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев может возглавить футбольный клуб "Ахмат" из Грозного, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

В источнике сообщают, что Адиев в ближайшее время может сменить Мирослава Ромащенко на посту главного тренера команды из столицы Чеченской республики.

Сам Ромащенко ранее был ассистентом экс-наставника сборной России Станислава Черчесова. Причиной его потенциальной отставки являются неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне. "Ахмат" набрал 20 очков в 21 матче РПЛ и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Отметим, что в "Спорт-Экспресс" об Адиеве пишут, как о тренере, который "до последнего времени возглавлял национальную команду Казахстана", однако официально об отставке специалиста объявлено не было.

Ранее появилась информация, что Магомед Мусаевич может возглавить действующих чемпионов Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.