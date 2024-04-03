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Главный тренер сборной Казахстана может возглавить российский клуб, сообщают СМИ

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Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Действующий главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев может возглавить футбольный клуб "Ахмат" из Грозного, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

В источнике сообщают, что Адиев в ближайшее время может сменить Мирослава Ромащенко на посту главного тренера команды из столицы Чеченской республики.

Сам Ромащенко ранее был ассистентом экс-наставника сборной России Станислава Черчесова. Причиной его потенциальной отставки являются неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне. "Ахмат" набрал 20 очков в 21 матче РПЛ и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Отметим, что в "Спорт-Экспресс" об Адиеве пишут, как о тренере, который "до последнего времени возглавлял национальную команду Казахстана", однако официально об отставке специалиста объявлено не было.

Ранее появилась информация, что Магомед Мусаевич может возглавить действующих чемпионов Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2077883-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-mozhet-vozglavit-rossiyskiy-klub-soobschayut-smi/

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