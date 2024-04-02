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Магомед Адиев может возглавить шымкентский "Ордабасы"

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Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев может возглавить шымкентский "Ордабасы", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Серый CARDINAL".

Как сообщает источник, новость о том, что руководство "Ордабасы" в скором времени уволит наставника команды Александа Седнева является достоверной. В качестве кандидатов на замену названы имена бывшего рулевого столичного клуба "Астана" Сржана Благоевича и коуча национальной сборной Магомеда Адиева.

Отметим, на данный момент действующие чемпионы Казахстанской премьер-лиги занимают пятое место. После трех туров в их активе 4 очка.

Ранее, появилась информация, что главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев попал в шорт-лист кандидатов на пост наставника сборной Азербайджана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2077514-magomed-adiev-mozhet-vozglavit-shymkentskiy-ordabasy/

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