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УЕФА может установить "коронавирусный" регламент на Евро-2024

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Официальный мяч Евро-2024
Официальный мяч Евро-2024: Официальный сайт УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность увеличения заявленных футболистов среди команд-участниц Евро-2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

На данный момент в заявку сборной можно включить 23 игрока, однако планируется потенциальное расширение заявок до 26 спортсменов.

Как сообщают в источнике, в УЕФА "приняли к сведению комментарии некоторых тренеров сборных по поводу составов команд на чемпионат Европы 2024 года". Решение по данному вопросу будет принято 8 апреля на заседании представителей всех сборных-участниц турнира.

Напомним, что расширение заявки впервые произошло на турнире Евро-2020 из-за негативного влияния пандемии коронавируса на мировой футбол.

Отметим, что после пандемии в клубном футболе остались изменения по количеству замен, в 2020 году было принято решение ввести пять замен по ходу матча, вместо трех.

Ранее мы опубликовали список всех команд, которые примут участие на чемпионате Европы по футболу-2024, который состоится в Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2075067-uefa-mozhet-ustanovit-koronavirusnyy-reglament-na-evro-2024/

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