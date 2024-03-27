Определились все сборные-участницы Евро-2024

Сегодня, 27 марта состоялись заключительные матчи стыкового турнира Лиги наций, по итогам которых определились три последних участника группового этапа Евро-2024, передает NUR.KZ.
Чемпионат Европы по футболу-2024 состоится в Германии, на турнире примут участие следующие команды:
Группа А
Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
Группа В
Испания, Хорватия, Италия, Албания.
Группа С
Словения, Дания, Сербия, Англия.
Группа D
Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.
Группа Е
Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.
Группа F
Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
Напомним, что турнир будет проходить с 14 июня по 14 июля.
Сборная Казахстана не смогла выйти в групповую стадию Евро из-за разгромного поражения от Греции со счетом 5:0 в полуфинальном матче стыков.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073759-opredelilis-vse-sbornye-uchastnitsy-evro-2024/