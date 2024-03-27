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Определились все сборные-участницы Евро-2024

Опубликовано:

Логотип Евро-2024
Логотип Евро-2024: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Сегодня, 27 марта состоялись заключительные матчи стыкового турнира Лиги наций, по итогам которых определились три последних участника группового этапа Евро-2024, передает NUR.KZ.

Чемпионат Европы по футболу-2024 состоится в Германии, на турнире примут участие следующие команды:

Группа А

Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа В

Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа С

Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D

Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа Е

Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.

Группа F

Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Напомним, что турнир будет проходить с 14 июня по 14 июля.

Сборная Казахстана не смогла выйти в групповую стадию Евро из-за разгромного поражения от Греции со счетом 5:0 в полуфинальном матче стыков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073759-opredelilis-vse-sbornye-uchastnitsy-evro-2024/

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