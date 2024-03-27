Сборная Казахстана на второй минуте открыла счет в матче с Люксембургом (видео)

Казахстанские футболисты быстро вышли вперед в товарищеском матче со сборной Люксембурга. Дебютный мяч за национальную команду забил Адилет Садыбеков, передает NUR.KZ.

Встреча проходит на стадионе "Стад де Люксембург", который вмещает около 9,5 тысячи зрителей на спортивных мероприятиях. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле Асхат Тагыберген. матча можно смотреть на телеканалах "Qazsport" и "Qazaqstan".

На второй минуте гости получили право на штрафной удар. Его взялся исполнять Тагыберген, который выполнил навес в штрафную площадь соперника. Садыбеков замкнул передачу ударом головой с близкого расстояния.

Несколько дней назад соперники по товарищескому матчу лишились шансов выступить на чемпионате Европы. В полуфинале стыкового турнира сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Греции (0:5), а люксембуржцы уступили Грузии (0:2).

Для команд Люксембурга и Казахстана это первый очный матч в истории. В рейтинге ФИФА хозяева занимают 85-е место, гости — 100-е.

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