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Сборная Казахстана на второй минуте открыла счет в матче с Люксембургом (видео)

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Казахстанский футболист Адилет Садыбеков
Адилет Садыбеков. Фото: Алексей Сисенбин / Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Казахстанские футболисты быстро вышли вперед в товарищеском матче со сборной Люксембурга. Дебютный мяч за национальную команду забил Адилет Садыбеков, передает NUR.KZ.

Встреча проходит на стадионе "Стад де Люксембург", который вмещает около 9,5 тысячи зрителей на спортивных мероприятиях. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле вывел Асхат Тагыберген. Прямую трансляцию матча можно смотреть на телеканалах "Qazsport" и "Qazaqstan".

На второй минуте гости получили право на штрафной удар. Его взялся исполнять Тагыберген, который выполнил навес в штрафную площадь соперника. Садыбеков замкнул передачу ударом головой с близкого расстояния.

Несколько дней назад соперники по товарищескому матчу лишились шансов выступить на чемпионате Европы. В полуфинале стыкового турнира сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Греции (0:5), а люксембуржцы уступили Грузии (0:2).

Для команд Люксембурга и Казахстана это первый очный матч в истории. В рейтинге ФИФА хозяева занимают 85-е место, гости — 100-е.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073732-nachalsya-tovarischeskiy-match-mezhdu-sbornymi-lyuksemburga-i-kazahstana-po-futbolu/

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