Составы, время начала, прямая трансляция: главное о матче Люксембург — Казахстан

Несколько часов остается до старта товарищеского матча между сборными Люксембурга и Казахстана по футболу. NUR.KZ отмечает ключевые моменты, которые важно знать об этой встрече.

Во сколько начнется матч?

Как и в прошлой игре сборной Казахстана, стартовый свисток прозвучит в 00:45 по астанинскому времени. Формально это будет уже среда, 27 марта.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи между сборными Люксембурга и Казахстана проведут телеканалы "Qazaqstan" и "Qazsport". На YouTube-канале последнего вещателя после матча появится видеообзор самых ярких моментов.

Это матч за выход на Евро-2024?

К сожалению для отечественных болельщиков, это обычная товарищеская встреча. И люксембуржцы, и казахстанцы проиграли в полуфинальной стадии стыкового турнира Евро-2024 и лишились шансов выступить на чемпионате Европы.

Будет ли серия пенальти?

Нет. В отличие от стыковых матчей ничья в товарищеской встрече возможна, поэтому серия пенальти в таком случае не потребуется.

Какой состав у сборной Казахстана?

В учебно-тренировочном сборе команды участвовали 26 футболистов. После матча с Грецией один из них покинул расположение сборной. Это форвард Иван Свиридов, который пополнил состав молодежной национальной команды.

Стартовые составы на товарищескую встречу с Люксембургом станут известны примерно за час до ее начала. По ходу матча у команд будет возможность сделать по пять замен, если не достигнуты иные договоренности.

Кто тренирует сборную Казахстана?

Тренерский штаб национальной команды по-прежнему возглавляет российский специалист Магомед Адиев. После разгрома от греков он заявил, что сосредоточен на игре с Люксембургом, но затем обсудит свое будущее в сборной Казахстана с руководством.

Кто играет за сборную Люксембурга?

На протяжении многих лет эту команду часто называли "карликовой", однако в последнее время она заметно прогрессирует. Сейчас сборная Люксембурга находится выше Казахстана в рейтинге ФИФА (85-е место против 100-го).

Главной звездой хозяев предстоящего матча можно назвать Леандро Баррейро. Этот полузащитник выступает за немецкий "Майнц" и является самым дорогим в команде по версии портала Transfermarkt (14 млн евро).

Суммарная стоимость состава сборной Люксембурга оценивается примерно в 30 млн евро, Казахстана — в 21,5 млн евро.

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