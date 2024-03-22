Определился потенциальный финальный соперник Казахстана за путевку на Евро-2024

Сборная Грузии по футболу одержала победу над Люксембургом в полуфинальном матче стыкового турнира за выход на чемпионат Европы-2024, сообщает NUR.KZ.

Грузия может стать потенциальным соперником сборной Казахстана в финальной игре за выход на Евро-2024, в случае если сегодня подопечные Магомеда Адиева одержат победу над Грецией.

Матч Грузия – Люксембург завершился со счетом 2:0.

Счет в матче открыл форвард Буду Зивзивадзе, реализовавший свой первый момент на 40-й минуте игры, на 63-й он оформил дубль и закрепил победу своей сборной.

Еще одним значимым эпизодом игры стала красная карточка защитника сборной Люксембурга Максима Шано, он покинул поле на 56-й минуте.

Матч Греция – Казахстан стартует 22 марта, в 00:45 по времени Астаны, ранее был опубликован стартовый состав нашей сборной.

Финальная игра стыков состоится во вторник, 26 марта.

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