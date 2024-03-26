Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч с Люксембургом

В официальном Instagram-аккаунте сборной Казахстана по футболу появился стартовый состав на товарищеский матч против команды Люксембурга, передает NUR.KZ.
Матч пройдет в Люксембурге и начнется 27 марта в 00:45 по астанинскому времени. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Асхат Тагыберген. Гости будут играть в форме желтого цвета.
Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:
Вратарь: Игорь Шацкий (№12);
Защитники: Роман Асранкулов (№14), Нуралы Алип (№3), Александр Марочкин (№22), Марат Быстров (№4), Еркин Тапалов (№16);
Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (№19), Асхат Тагыберген (№8), Адилет Садыбеков (№6), Рамазан Оразов (№20);
Нападающий: Максим Самородов (№10).
Ранее расположение сборной Казахстана покинул форвард Иван Свиридов, выступивший за молодежную национальную команду, которая во вторник разгромно уступила Венгрии в квалификации Евро-2025.
Стартовый состав сборной Люксембурга на матч выглядит следующим образом:
Вратарь: Антони Морис;
Защитники: Флориан Бонерт, Лоран Янс, Ларс Герсон, Марвин Мартинс;
Полузащитники: Леандро Баррейро, Кристофер Мартинс, Матиас Олесен;
Нападающие: Данел Синани, Ивандро Санчес, Жерсон Родригес.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073720-sbornaya-kazahstana-obyavila-startovyy-sostav-na-match-s-lyuksemburgom/