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Бахтиер Зайнутдинов вошел в рейтинг самых завидных женихов Казахстана

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Футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

Полузащитник сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов попал в топ-список самых завидных казахстанских женихов, передает NUR.KZ со ссылкой на Казинформ.

Казахстанский футболист оказался в одном списке самых желанных женихов вместе с певцом Димашем Кудайбергеном, актером Аскаром Ильясовым, а также режиссером Айсултаном Сеитовым.

"В августе 2023 года футболист перешёл в турецкий клуб «Бешикташ», сумма трансфера составляет 4,5 миллиона евро. 24 августа 2023 года дебютировал за команду в матче квалификации Лиги конференций против киевского «Динамо» и сразу отличился победным голом.

Родился 2 апреля 1998 года. По знаку зодиака Овен.

Те, кто родился под этим знаком зодиака, как правило, излучают энергию и страсть во всем, что они делают. Своей решимостью и энергией они могут вдохновлять многих. Они любят быть лидерами и всегда готовы к новым проектам. Они всегда стремятся к успеху и могут вложить максимум усилий, чтобы достичь желаемого.

Кроме того, Овны очень заботливые. Они готовы сделать все зависящее от них для благополучия своего партнера. В отношениях предпочитают честность", - говорится в подборке рейтинга о Зайнутдинове.

Напомним, Бахтиер Зайнутдинов является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Казахстана. В его активе 14 забитых мячей. Исторический рекорд он сумел установиться после дубля в ворота Финляндии. В гонке бомбардиров он обогнал Руслана Балтиева.

В последних двух матчах отборочного цикла Зайнутдинов не смог помочь сборной из-за травмы лица, которую он получил в матче турецкой Суперлиги. Пару дней назад после операции и восстановления казахстанец вернулся к тренировкам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047621-bahtier-zaynutdinov-voshel-v-spisok-samyh-zavidnyh-zhenihov-kazahstana/

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