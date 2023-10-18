Бахтиер Зайнутдинов: Пока есть шансы, мы будем биться за Казахстан

Герой матча "Финляндия - Казахстан", автор двух голов Бахтиер Зайнутдинов поделился эмоциями после волевой победы в матче отборочного цикла на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

В победном матче Казахстана дублем отметился Бахтиер Зайнутдинов, который также смог побить рекорд по количеству голов за сборную.

"Непередаваемые эмоции. Нам тренер сказал перед игрой, пока есть шансы будем биться до конца, поэтому мы бились. Пока есть шансы, мы будем биться за Казахстан, за этот герб. Ничего не потеряно. Еще два матча и надо пахать и пахать. Все впереди у нас.

Все мы знаем, что Мусаевич (главный тренер - прим.ред.) хороший мотиватор. Он всегда подбирает такие слова и мы не понимаем откуда он их находит. Он нас заряжает на победы. После первого тайма он нашел слова и мы вышли, поверили в себя и победили", - рассказывает Зайнутдинов.

Напомним, сборная Казахстана в выездном матче против Финляндии смогла сделать камбэк и одержать победу со счетом - 2:1.

После триумфа, в раздевалке команду поздравил президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов, а также речь произнес главный тренер Магомед Адиев.

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