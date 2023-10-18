"За Баху искренне рад": Руслан Балтиев о голевом рекорде Зайнутдинова

Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу, а в настоящее время помощник главного тренера Руслан Балтиев высказался о побитом рекорде по количеству голов за сборную Бахтиера Зайнутдинова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

Раньше звание лучшего бомбардира сборной принадлежало самому Балтиеву. В активе экс-полузащитника сборной 13 забитых мячей, у Зайнутдинова же теперь на один больше - 14.

В послематчевом интервью, Бахтиер посвятил свою награду Балтиеву и отметил, что для него было честью побить рекорд легенды.

"- Эту статуэтку мне сегодня вручили, я хочу вручить ее вам. Для меня честь, что я ваш рекорд побил. Для меня вы большой человек. Я вырос на ваших играх. Это как в память вам.

- Баха, спасибо! Я чувствую только радость. Мы с Бахой говорили об этом и я думал, что это произойдет гораздо раньше. Я очень рад, что это сегодня получилось и мы выиграли. За Баху искренне рад. Я думаю, он не остановится. Будет дальше забивать и прогрессировать, и мы будем только радоваться за команду, и я лично за Баху.

- Тахирыч, меня специально не ставил, на угловые, там специально подальше, чтобы я не забивал (смеется).

- Оставляли его в запасе (смеется). Шучу, конечно. Баха знает, как я к нему отношусь. Теперь, я надеюсь, это давить не будет, дальше только больше", - делится в интервью Балтиев.

Ранее, мы писали, о чем еще рассказал после матча Зайнутдинов, и как отпраздновала команда в раздевалке волевую победу.

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