Бактиер Зайнутдинов приступил к тренировкам после травмы

Полузащитник национальной сборной Казахстана и турецкого "Бешикташ" Бактиер Зайнутдинов провел первую тренировку после того как получил травму лица, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ФК "Бешикташ".

25-летний футболист тренировался в общей группе, но со специальной маской на лице. 26 ноября "Бешикташ" проведет матч на выезде против "Самсунспор". Информация о том, примет ли Зайнутдинов участие в этой игре пока неизвестна.

Тренировка ФК "Бешикташ" (Зайнутдинов второй справа). Фото: официальный сайт ФК "Бешикташ"

Напомним, казахстанский футболист получил повреждение в матче 12-го тура Турецкой супер-лиги в матче против "Истанбула Башакшехира".

Травму Зайнутдинову нанес Джером Опуку локтем в лицо. У полузащитника был диагностирован перелом носа и скуловой кости.

Из-за этого повреждения Зайнутдинов не смог помочь сборной в последних матчах отборочного цикла на чемпионат Европы-2024.

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