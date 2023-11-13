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30 лет независимости Казахстана

Стали известны подробности травмы Бахтиера Зайнутдинова

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Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов Фото: Никита Басов

У полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташ" Бахтиера Зайнутдинова диагностированы перелом носа и скуловой кости, передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление клуба.

Зайнутдинов перенес редукцию - специальную операцию на нос, после которой ему наложили шину. Сроки восстановления пока неизвестны, но участие полузащитника в ближайших матчах сборной Казахстана остается под вопросом.

Травму лидера национальной сборной и возможность участия его в последних двух матчах отбора на Евро-2024 прокомментировала также Казахстанская федерация футбола.

"Бахтиер Зайнутдинов получил серьезную травму в матче "Бешикташ" - "Истанбул Башакшехир", и его участие в предстоящих матчах маловероятно. Пока не станут известны результаты врачей, мы не можем точно сказать насколько серьезна травма. О ситуации Бахтиера мы сообщим в ближайшее время", - гласит заявления КФФ.

Напомним, для сборной Казахстана это не первая потеря среди ключевых игроков. Ранее травму получил капитан команды Асхат Тагыберген.

Национальной сборной Казахстана осталось провести два матча в отборочном цикле на чемпионат Европы-2024. 17 ноября подопечные Магомеда Адиева сыграют дома против Сан-Марино, а 21 ноября проведут последнюю встречу на выезде против Словении.

Напомним, после восьми туров отборочного цикла сборная Казахстана занимает третье место в группе H с 15 очками. Выше находятся только команды Дании и Словении (по 19 баллов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045410-stali-izvestny-podrobnosti-travmy-bahtiera-zaynutdinova/

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