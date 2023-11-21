Новый рекорд, лучший бомбардир и вторая попытка: итоги отбора на Евро-2024 для Казахстана

Сборная Казахстана не завоевала путевку на чемпионат Европы 2024 года через квалификацию, но установила собственный рекорд и получила второй шанс. NUR.KZ подводит итоги отборочного цикла для команды.

После успешного выступления в Лиге наций УЕФА сезона-2022/23, когда сборная Казахстана заслужила повышение в классе до Лиги B, настала пора квалификации на Евро-2024. Отборочный турнир стартовал в марте нынешнего года и начался для команды Магомеда Адиева с домашнего поражения от Словении (1:2). Однако через несколько дней случился исторический камбэк в игре с Данией (3:2), что стало серьезной заявкой на реальную борьбу за попадание на Евро.

Июньские победы над Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0) укрепили позиции сборной Казахстана в числе лидеров группы H. Осенние матчи также оставляли команде шансы, а ключевым в этом смысле стал успех в октябрьской игре с Финляндией (2:1). Волевая победа позволила четко сформулировать задачу на два последних тура — только шесть очков в играх с Сан-Марино и Словенией.

Первый пункт оказался выполнен, но второй остался непокоренным. В решающем матче отборочного цикла в ночь на вторник сборная Казахстана уступила словенцам со счетом 1:2 и в итоге финишировала на четвертом месте в таблице. Команда набрала 18 очков и по разнице забитых и пропущенных мячей формально уступила Финляндии. Первые две позиции в группе заняли Дания и Словения, набравшие по 22 балла и получившие путевки на Евро-2024.

Итоговая таблица группы H: Официальный сайт УЕФА

Этот результат стал лучшим в истории сборной Казахстана. В десяти турах команда одержала шесть побед при четырех поражениях — по три успеха и две неудачи дома и на выезде. Казахстанцы забили за эти матчи 16 мячей, а пропустили 12.

Самым результативным игроком квалификации в составе национальной команды оказался Бахтиер Зайнутдинов, оформивший четыре гола. Дубль в гостевой встрече с Финляндией позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана с 14 забитыми мячами. Полузащитник обошел Руслана Балтиева (13), который сейчас помогает Адиеву в тренерском штабе.

В ноябрьских матчах отборочного турнира Зайнутдинов не смог сыграть из-за переломов носа и скуловой кости, полученных при выступлении за турецкий "Бешикташ". В лазарете на важнейшие встречи оказался и капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген. Как подчеркнул Адиев, кадровые проблемы стали одной из причин решающего поражения от словенцев.

Бахтиер Зайнутдинов Фото: Никита Басов

Что касается других статистических показателей, то сборная Казахстана стала второй во всем отборочном турнире по количеству возвратов владения мячом (Balls recovered) — 416. Этот термин описывает первую фазу атаки после отбора или перехвата мяча обороняющейся командой. Казахстанцы немного уступили по данному показателю Португалии (422).

Абсолютно лучшей национальная команда стала по числу отборов (168). У ближайших преследователей из Сан-Марино на 20 успешных попыток меньше. Также у сборной Казахстана лидерство в отборочном цикле по количеству совершенных фолов (150) и полученных желтых карточек (30).

Когда следующие матчи сборной Казахстана

Обсуждается, что в декабре национальная команда может провести товарищескую встречу с Катаром. Вероятно, матч пройдет на выезде в День независимости Республики Казахстан, то есть 16 декабря. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Зато точно известно, что сборная Казахстана примет участие в мини-турнире за еще одну вакантную путевку на Евро-2024. По итогам сезона Лиги наций сформируются три ветки плей-офф с четырьмя командами в каждой. В одноматчевом формате с возможностью дополнительных экстра-таймов и серии пенальти пройдут полуфиналы и финалы.

Магомед Адиев. Фото: Казахстанская федерация футбола

Соперники казахстанцев уже определены. Первый стыковой матч команда проведет с Грецией на выезде 21 марта. В случае успеха сборная Казахстана сыграет в решающей встрече с победителем пары Грузия — Люксембург. Хозяин поля в финальной стыковой игре определится в ходе жеребьевки 23 ноября. Отметим, что "Астана Арена" закрывается на реконструкцию, поэтому ближайшие домашние матчи сборная Казахстана будет играть в Алматы.

Планируется, что готовить команду к стыковому турниру также будет Адиев. При этом президент Казахстанской Федерации футбола Адилет Барменкулов анонсировал возможное совмещение специалистом постов в национальной сборной и одном из клубов КПЛ.

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