Новый рекорд, лучший бомбардир и вторая попытка: итоги отбора на Евро-2024 для Казахстана

Сборная Казахстана не завоевала путевку на чемпионат Европы 2024 года через квалификацию, но установила собственный рекорд и получила второй шанс. NUR.KZ подводит итоги отборочного цикла для команды.
После успешного выступления в Лиге наций УЕФА сезона-2022/23, когда сборная Казахстана заслужила повышение в классе до Лиги B, настала пора квалификации на Евро-2024. Отборочный турнир стартовал в марте нынешнего года и начался для команды Магомеда Адиева с домашнего поражения от Словении (1:2). Однако через несколько дней случился исторический камбэк в игре с Данией (3:2), что стало серьезной заявкой на реальную борьбу за попадание на Евро.
Июньские победы над Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0) укрепили позиции сборной Казахстана в числе лидеров группы H. Осенние матчи также оставляли команде шансы, а ключевым в этом смысле стал успех в октябрьской игре с Финляндией (2:1). Волевая победа позволила четко сформулировать задачу на два последних тура — только шесть очков в играх с Сан-Марино и Словенией.
Первый пункт оказался выполнен, но второй остался непокоренным. В решающем матче отборочного цикла в ночь на вторник сборная Казахстана уступила словенцам со счетом 1:2 и в итоге финишировала на четвертом месте в таблице. Команда набрала 18 очков и по разнице забитых и пропущенных мячей формально уступила Финляндии. Первые две позиции в группе заняли Дания и Словения, набравшие по 22 балла и получившие путевки на Евро-2024.
Этот результат стал лучшим в истории сборной Казахстана. В десяти турах команда одержала шесть побед при четырех поражениях — по три успеха и две неудачи дома и на выезде. Казахстанцы забили за эти матчи 16 мячей, а пропустили 12.
Самым результативным игроком квалификации в составе национальной команды оказался Бахтиер Зайнутдинов, оформивший четыре гола. Дубль в гостевой встрече с Финляндией позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана с 14 забитыми мячами. Полузащитник обошел Руслана Балтиева (13), который сейчас помогает Адиеву в тренерском штабе.
В ноябрьских матчах отборочного турнира Зайнутдинов не смог сыграть из-за переломов носа и скуловой кости, полученных при выступлении за турецкий "Бешикташ". В лазарете на важнейшие встречи оказался и капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген. Как подчеркнул Адиев, кадровые проблемы стали одной из причин решающего поражения от словенцев.
Что касается других статистических показателей, то сборная Казахстана стала второй во всем отборочном турнире по количеству возвратов владения мячом (Balls recovered) — 416. Этот термин описывает первую фазу атаки после отбора или перехвата мяча обороняющейся командой. Казахстанцы немного уступили по данному показателю Португалии (422).
Абсолютно лучшей национальная команда стала по числу отборов (168). У ближайших преследователей из Сан-Марино на 20 успешных попыток меньше. Также у сборной Казахстана лидерство в отборочном цикле по количеству совершенных фолов (150) и полученных желтых карточек (30).
Когда следующие матчи сборной Казахстана
Обсуждается, что в декабре национальная команда может провести товарищескую встречу с Катаром. Вероятно, матч пройдет на выезде в День независимости Республики Казахстан, то есть 16 декабря. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Зато точно известно, что сборная Казахстана примет участие в мини-турнире за еще одну вакантную путевку на Евро-2024. По итогам сезона Лиги наций сформируются три ветки плей-офф с четырьмя командами в каждой. В одноматчевом формате с возможностью дополнительных экстра-таймов и серии пенальти пройдут полуфиналы и финалы.
Соперники казахстанцев уже определены. Первый стыковой матч команда проведет с Грецией на выезде 21 марта. В случае успеха сборная Казахстана сыграет в решающей встрече с победителем пары Грузия — Люксембург. Хозяин поля в финальной стыковой игре определится в ходе жеребьевки 23 ноября. Отметим, что "Астана Арена" закрывается на реконструкцию, поэтому ближайшие домашние матчи сборная Казахстана будет играть в Алматы.
Планируется, что готовить команду к стыковому турниру также будет Адиев. При этом президент Казахстанской Федерации футбола Адилет Барменкулов анонсировал возможное совмещение специалистом постов в национальной сборной и одном из клубов КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046837-novyy-rekord-luchshiy-bombardir-i-vtoraya-popytka-itogi-otbora-na-evro-2024-dlya-kazahstana/