Стала известна информация о будущем Магомеда Адиева в сборной Казахстана

Президент Казахстанской Федерации футбола Адилет Барменкулов после матча со Словенией прокомментировал положение главного тренера после завершения отборочного цикла на ЧЕ-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz

Президент КФФ однозначно заявил, что Магомед Адиев останется в сборной, но положение его поменяется.

"Останется ли Магомед Мусаевич? Останется! Мы совместно составляем план, есть стратегия, и Магомед Мусаевич будет работать. Совмещение постов? Мы много об этом думали. Мы видим, что уровень клубных команд у нас недостаточный, не тот уровень. Мы здесь проводим большую работу и тут уже подключаем институт профессиональных кадров. Нам нужно развивать как минимум три-четыре клуба, и, возможно, по приезде будем принимать решение.

Думаю, что главному тренеру нужно зайти в какой-то клуб. Через этот клуб можно систематизировать и другие команды, подняв их на другой уровень. Мы уже разработали стандарт управления клубами, и теперь его нужно внедрять. Естественно, нам будет необходим интеллектуальный, профессиональный ресурс Магомеда Адиева", - заявил Барменкулов.

Напомним, сборная Казахстана уступила в последнем матче квалификации на ЧЕ-2024 Словении со счетом 1:2. Главный тренер национальной сборной Магомед Адиев заявил, что берет вину за выездное поражение на себя.

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