Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Официально: сборная Казахстана получит второй шанс выйти на Евро-2024

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Греции в полуфинальном стыковом матче за попадание на чемпионат Европы 2024 года по результатам Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ.

В заключительном туре отборочного цикла казахстанцы уступили словенцам со счетом 1:2 и не смогли завоевать прямую путевку на Евро-2024, заняв четвертое место в группе H. Теперь команда выступит в стыковых матчах благодаря успешному выступлению в Лиге наций сезона-2022/23, где она заняла первое место в группе третьего по силе дивизиона.

В полуфинале мини-турнира за попадание на чемпионат Европы сборная Казахстана 21 марта 2024 года встретится на выезде с Грецией. Победитель оспорит вакантную путевку с сильнейшей командой из пары Грузия — Люксембург. Финал стыковых матчей состоится 26 марта, хозяин поля определится в ходе жеребьевки 23 ноября.

Турнирные сетки двух других мини-турниров определятся позднее. На данный момент известно, что участие в стыковых матчах точно примут сборные Польши, Эстонии, Израиля, Финляндии, Украины, Исландии и Боснии и Герцеговины. Также там выступит команда Хорватии или Уэльса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046752-ofitsialno-sbornaya-kazahstana-poluchit-vtoroy-shans-vyyti-na-evro-2024/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.