Официально: сборная Казахстана получит второй шанс выйти на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Греции в полуфинальном стыковом матче за попадание на чемпионат Европы 2024 года по результатам Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ.

В заключительном туре отборочного цикла казахстанцы уступили словенцам со счетом 1:2 и не смогли завоевать прямую путевку на Евро-2024, заняв четвертое место в группе H. Теперь команда выступит в стыковых матчах благодаря успешному выступлению в Лиге наций сезона-2022/23, где она заняла первое место в группе третьего по силе дивизиона.

В полуфинале мини-турнира за попадание на чемпионат Европы сборная Казахстана 21 марта 2024 года встретится на выезде с Грецией. Победитель оспорит вакантную путевку с сильнейшей командой из пары Грузия — Люксембург. Финал стыковых матчей состоится 26 марта, хозяин поля определится в ходе жеребьевки 23 ноября.

Турнирные сетки двух других мини-турниров определятся позднее. На данный момент известно, что участие в стыковых матчах точно примут сборные Польши, Эстонии, Израиля, Финляндии, Украины, Исландии и Боснии и Герцеговины. Также там выступит команда Хорватии или Уэльса.

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