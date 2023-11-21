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Сборная Казахстана стала первой в квалификации Евро-2024 по трем показателям

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Матч сборных Казахстана и Сан-Марино
Матч сборных Казахстана и Сан-Марино: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Футболисты сборной Казахстана совершили наибольшее число успешных отборов среди всех участников квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

За десять матчей цикла казахстанские игроки выполнили 168 успешных отборов, на 20 пунктов обойдя ближайших преследователей из Сан-Марино. Также у национальной команды наибольшее число совершенных фолов (146) и полученных желтых карточек (30 — как и у Люксембурга). По последнему пункту казахстанцев могут обойти участники последних матчей квалификации, назначенных на вторник.

Кроме того, сборная Казахстана показала второй результат по количеству возвратов владения мячом (416), уступив только Португалии (422).

Напомним, большая часть команд провела в отборочном цикле восемь матчей. Сборная Казахстана вошла в число 18 участников, которые сыграли по 10 встреч. В группе H команда Магомеда Адиева заняла четвертое место с 18 очками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046866-sbornaya-kazahstana-stala-pervoy-v-kvalifikatsii-evro-2024-po-trem-pokazatelyam/

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