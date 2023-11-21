"Беру вину за поражение полностью на себя": Магомед Адиев о матче Словения - Казахстан

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев подвел итоги отборочного цикла на чемпионат Европы-2024, передает NUR.KZ.

"Я считаю, ребята выполнили установку, которую я просил. Второй тайм провели так, как я просил. Были моменты, в которых могли забить, но пропустили быстрый выпад. Мы чуть-чуть подкорректировали установки. Во втором тайме лучше стало. Мы сломали им игру, стали сравнивать. У нас человеческого ресурса не хватило. Нам нужно было забивать. Что остановило: тяжелое поле, и мы не знали о его состоянии до последнего. Я хотел бы, чтобы наша Республика достойно встретила парней. Я ими горжусь. Это большой шаг, и те очки, которые мы набрали, не были случайными. Парни прогрессируют, я вижу это. Для меня как для тренера это очень болезненное поражение. Я как тренер беру вину за поражение полностью на себя", - заключил Магомед Адиев.

Напомним, сборная Казахстана уступила в последнем матче квалификации на ЧЕ-2024 Словении со счетом 1:2.

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