Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Беру вину за поражение полностью на себя": Магомед Адиев о матче Словения - Казахстан

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба Федерации футбола Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев подвел итоги отборочного цикла на чемпионат Европы-2024, передает NUR.KZ.

"Я считаю, ребята выполнили установку, которую я просил. Второй тайм провели так, как я просил. Были моменты, в которых могли забить, но пропустили быстрый выпад. Мы чуть-чуть подкорректировали установки. Во втором тайме лучше стало. Мы сломали им игру, стали сравнивать. У нас человеческого ресурса не хватило. Нам нужно было забивать. Что остановило: тяжелое поле, и мы не знали о его состоянии до последнего. Я хотел бы, чтобы наша Республика достойно встретила парней. Я ими горжусь. Это большой шаг, и те очки, которые мы набрали, не были случайными. Парни прогрессируют, я вижу это. Для меня как для тренера это очень болезненное поражение. Я как тренер беру вину за поражение полностью на себя", - заключил Магомед Адиев.

Напомним, сборная Казахстана уступила в последнем матче квалификации на ЧЕ-2024 Словении со счетом 1:2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046753-beru-vinu-za-porazhenie-polnostyu-na-sebya-magomed-adiev-o-matche-sloveniya-kazahstan/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.