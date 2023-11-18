Магомед Адиев обратился к болельщикам после победного матча против Сан-Марино

Главный тренер сборной Казахстана по футболу сделал заявление перед решающим матчем против команды Словении за путевку на чемпионат Европы-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

На матче Казахстан - Сан-Марино на стадионе "Астана арена" был аншлаг. На игру пришли более тридцати тысяч человек (30100 - по данным КФФ). Активную поддержку болельщиков отметил и главный наставник казахстанской сборной.

"Столько людей захотело посмотреть на свою национальную сборную, конечно, фантастические цифры. Мы каждому благодарны, кто пришел сюда на футбол. Благодарны тем, кто хотел прийти на футбол, но к сожалению не смог по тем или иным причинам. Спасибо вам большое! Спасибо за поддержку! Мы тоже попытаемся вас отблагодарить. Я надеюсь у нас получится прилететь со Словении и всем любителям футбола, и всем кто у телевизора за нас переживал, подарить большой праздник. Мы приложим максимум усилий", - заявил Магомед Адиев.

Напомним, домашний матч отбора на Евро-2024 Казахстан - Сан-Марино завершился побед хозяев поля со счетом 3:1. Дублем за национальную команду отметился 23-летний полузащитник Ислам Чесноков.

Теперь же, казахстанской сборной предстоит последний матч в этой квалификации против Словении, где решится исход путевки на чемпионат Европы-2024. Главный тренер сборной Сан-Марино Фабрицион Константини заявил, что в этом матче будет болеть за Казахстан.