Казахстан в шаге от Евро-2024: Словения проиграла Дании

Сборная Дании по футболу одержала победу над командой Словении в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2024 и досрочно квалифицировалась на Евро, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу датчан. В составе победителей голами отметились Йоаким Меле и Томас Дилейни. У словенцев гол забил Эрик Янжа.

Таким образом, Дания набрала 22 очка и досрочно пробилась на Евро-2024. Вторая прямая путевка будет разыгрываться между Словенией и Казахстаном.

Словенцы в данный момент находятся на втором месте с 19 очками, казахстанская команда - на третьем, набрав 18 очков.

Исторический для страны матч пройдет в ночь на 21 ноября. Сборную Казахстана будет устраивать только победа.

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