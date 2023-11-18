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Казахстан в шаге от Евро-2024: Словения проиграла Дании

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Сборная Дании по футболу
Сборная Дании по футболу. Фото: Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images

Сборная Дании по футболу одержала победу над командой Словении в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2024 и досрочно квалифицировалась на Евро, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу датчан. В составе победителей голами отметились Йоаким Меле и Томас Дилейни. У словенцев гол забил Эрик Янжа.

Таким образом, Дания набрала 22 очка и досрочно пробилась на Евро-2024. Вторая прямая путевка будет разыгрываться между Словенией и Казахстаном.

Словенцы в данный момент находятся на втором месте с 19 очками, казахстанская команда - на третьем, набрав 18 очков.

Исторический для страны матч пройдет в ночь на 21 ноября. Сборную Казахстана будет устраивать только победа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046401-kazahstan-v-shage-ot-evro-2024-sloveniya-proigrala-danii/

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