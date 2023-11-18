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"Летим в хорошем настроении в Словению": Ислам Чесноков о дубле в ворота Сан-Марино

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Ислам Чесноков
Ислам Чесноков. Фото: Казахстанская федерация футбола

Герой матча Казахстан - Сан-Марино, автор двух забитых мячей Ислам Чесноков рассказал после победы в матче отборочного цикла на чемпионат Европы о своих эмоциях, передает корреспондент NUR.KZ.

23-летний полузащитник костанайского "Тобола" и национальной сборной Казахстана поделился впечатлениями после победного матча.

"Голы случаются, главное - что команда побеждает. Мы сделали эти три очка, заработали и летим в хорошем настроении в Словению. Добиваться положительного результата. Вязкая игра была. Мы понимали, что они могут играть в оборонительный футбол. Настрой на каждую игру у нас бешеный. Вся команда горит желанием победить. Так близко (к чемпионату Европы - прим. ред. ) мы никогда не были. Желание нам какого-то не надо, мы и так все понимаем. Нам очень приятно, что президент смотрит", - отмечает Чесноков.

Ранее игру сборной Казахстана в домашнем матче отбора на Евро-2024 прокомментировал главный тренер команды Магомед Адиев.

Напомним, домашний матч сборной Казахстана против Сан-Марино в рамках отбора на ЕВРО-2024 завершился победой хозяев со счетом 3:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046387-letim-v-horoshem-nastroenii-v-sloveniyu-islam-chesnokov-o-duble-v-vorota-san-marino/

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