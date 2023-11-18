Главный тренер Сан-Марино Фабрицио Константини: Буду болеть за Казахстан

Главный тренер сборной Сан-Марино Фабрицио Константини на послематчевой пресс-конференции заявил, что будет следить за последним матчем сборной Казахстана против Словении, передает корреспондент NUR.KZ.

Наставник команды гостей заявил, что в битве за путевку на Евро-2024 между командами Словении и Казахстана, будет болеть за нашу сборную.

"Мы знаем у казахстанской сборной будет игра со Словенией. Думаю, будет хороший матч между Словенией и Казахстаном. Честно признаюсь, лично буду болеть за Казахстан. Словения сейчас хорошо играет. Это будет трудная, но отличная игра. Желаю Казахстану удачи в этой игре", - заявил казахстанским журналистам Константини.

На данный момент сборная Казахстана занимает третье место в группе H. В параллельном матче Дания обыграла Словению и с первого места досрочно вышла на чемпионат Европы. Вторая путевка будет разыгрываться в последнем матче между Словенией и Казахстаном. Встреча пройдет в Любляне в ночь 20 на 21 ноября в 01:45 по времени Астаны.

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