Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

EURO-2024:Сборная Казахстана по футболу продолжает подготовку к домашнему матчу против Сан-Марино

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Национальная сборная Казахстана продолжает учебно-тренировочный сбор перед домашним матчем отборочного цикла на чемпионат Европы-2024 против Сан-Марино, передает NUR.KZ.

Учебно-тренировочный сбор проходит на "Астана арене". Завтра футболисты проведут предматчевую пресс-конференцию и открытую тренировку для журналистов.

В расположение сборной также прибыли казахстанские игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах: Рамазан Оразов, Нуралы Алип, Лев Скворцов, Александр Зуев и Марат Быстров

В заключительных матчах отборочного цикла сборная Казахстана сыграет также без ряда ключевых игроков. Так, из-за травмы национальной команде не помогут Бахтиер Зайнутдинов, Асхат Тагыберген, Бауржан Исламхан, Михаил Габышев. Из-за перебора желтых карточек не сыграет Максим Самородов.

Национальной сборной Казахстана осталось провести два матча в отборочном цикле на чемпионат Европы-2024. 17 ноября подопечные Магомеда Адиева сыграют дома против Сан-Марино, а 21 ноября проведут последнюю встречу на выезде против Словении.

Напомним, после восьми туров отборочного цикла сборная Казахстана занимает третье место в группе H с 15 очками. Выше находятся только команды Дании и Словении (по 19 баллов).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045907-euro-2024sbornaya-kazahstana-po-futbolu-prodolzhaet-podgotovku-k-domashnemu-matchu-protiv-san-marino/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.