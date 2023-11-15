EURO-2024:Сборная Казахстана по футболу продолжает подготовку к домашнему матчу против Сан-Марино

Национальная сборная Казахстана продолжает учебно-тренировочный сбор перед домашним матчем отборочного цикла на чемпионат Европы-2024 против Сан-Марино, передает NUR.KZ.

Учебно-тренировочный сбор проходит на "Астана арене". Завтра футболисты проведут предматчевую пресс-конференцию и открытую тренировку для журналистов.

В расположение сборной также прибыли казахстанские игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах: Рамазан Оразов, Нуралы Алип, Лев Скворцов, Александр Зуев и Марат Быстров

В заключительных матчах отборочного цикла сборная Казахстана сыграет также без ряда ключевых игроков. Так, из-за травмы национальной команде не помогут Бахтиер Зайнутдинов, Асхат Тагыберген, Бауржан Исламхан, Михаил Габышев. Из-за перебора желтых карточек не сыграет Максим Самородов.

Национальной сборной Казахстана осталось провести два матча в отборочном цикле на чемпионат Европы-2024. 17 ноября подопечные Магомеда Адиева сыграют дома против Сан-Марино, а 21 ноября проведут последнюю встречу на выезде против Словении.

Напомним, после восьми туров отборочного цикла сборная Казахстана занимает третье место в группе H с 15 очками. Выше находятся только команды Дании и Словении (по 19 баллов).

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