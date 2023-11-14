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Получивший травму Зайнутдинов обратился к болельщикам из Казахстана

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Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: instagram.com/bateka_11

Полузащитник сборной Казахстана и турецкого "Бешикташ" Бахтиер Зайнутдинов после получения травмы обратился к казахстанским болельщикам и игрокам, передает NUR.KZ.

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов в сторис своего Instagram-аккаунта поблагодарил соотечественников за поддержку.

"Всем большой рахмет за теплые слова поддержки!" – написал он.

Также спортсмен пожелал удачи сборной Казахстана на предстоящих играх, в которых он не сможет участвовать из-за травмы.

"Пацанам удачи в важнейших матчах за сборную! Алга!" – добавил Зайнутдинов.

Напомним, в минувшие выходные Бахтиер Зайнутдинов получил повреждение лица в матче 12-го тура. На 35-й минуте против "Истанбула Башакшехира" Бахтиер в борьбе за мяч получил удар локтем по лицу. После этого у Зайнутдинова началось кровотечение.

Позже стало известно, что у полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" диагностированы перелом носа и скуловой кости. Тогда отмечалось, что сроки восстановления пока неизвестны, но его участие в ближайших матчах сборной Казахстана оставалось под вопросом.

Между тем футболист, травмировавший Зайнутдинова, подвергся жесткому хейту со стороны болельщиков. Казахстанцы начали писать гневные комментарии на странице Опуку в Instagram. Под последним постом футболиста уже более 1300 комментариев. После этого он закрыл возможность комментирования.

Вчера вечером Казахстанская федерация футбола и тренерский штаб сборной официально сообщили, что Бахтиер Зайнутдинов пропустит матчи отборочного цикла Евро-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045568-poluchivshiy-travmu-zaynutdinov-obratilsya-k-bolelschikam-iz-kazahstana/

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